Нетаньяху пояснив, чому не хоче передавати Україні Залізний купол
Ізраїль не хоче передавати Україні свою систему ППО Залізний купол, оскільки побоюється, що Іран отримає доступ до цієї зброї, яку використає проти єврейської держави.
Про це прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal.
– У нас є побоювання, яких, я думаю, немає у когось із західних союзників України, – сказав він.
Нетаньяху каже, що в Ізраїлю є сумніви, що це ППО не потрапить до рук росіян, які зможуть передати ці технології Ірану. А оскільки Тегеран постачає Москві дрони Shahed, такий ризик прем’єр Ізраїлю вважає невиправданим.
– Якби ця система потрапила до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишилися б беззахисними і під загрозою, – сказав Нетаньяху.
Також Беньямін Нетаньяху каже, що Ізраїль потребує “свободи дій” у Сирії, де його ізраїльська армія атакує іранські цілі поблизу російських військ.
Ізраїль і оборонна допомога Україні
Посольство України в Ізраїлі раніше звинувачувало чинний уряд держави на чолі з Нетаньягу в тому, що Єрусалим налагоджує стосунки з Росією, в той час, як РФ веде повномасштабну війну проти України, хоча саме в українських містах і селах живе безліч євреїв.
Також в українській дипмісії вказали на те, що з боку Ізраїлю присутня “майже повна відсутність гуманітарної допомоги Україні”, бездіяльність щодо надання оборонної допомоги з початку російського вторгнення. Але при цьому відсутні санкції проти Росії, і навіть навпаки, між Ізраїлем і РФ збільшується двостороння торгівля.
На це в МЗС Ізраїлю відповіли тим, що винесли українському послу “дипломатичну догану”.