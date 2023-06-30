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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Нетаньяху пояснив, чому не хоче передавати Україні Залізний купол

Нетаньяху пояснив, чому не хоче передавати Україні Залізний купол
Фото: Pixabay

Ізраїль не хоче передавати Україні свою систему ППО Залізний купол, оскільки побоюється, що Іран отримає доступ до цієї зброї, яку використає проти єврейської держави.

Про це прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal.

– У нас є побоювання, яких, я думаю, немає у когось із західних союзників України, – сказав він.

Нетаньяху каже, що в Ізраїлю є сумніви, що це ППО не потрапить до рук росіян, які зможуть передати ці технології Ірану. А оскільки Тегеран постачає Москві дрони Shahed, такий ризик прем’єр Ізраїлю вважає невиправданим.

– Якби ця система потрапила до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишилися б беззахисними і під загрозою, – сказав Нетаньяху.

Також Беньямін Нетаньяху каже, що Ізраїль потребує “свободи дій” у Сирії, де його ізраїльська армія атакує іранські цілі поблизу російських військ.

Ізраїль і оборонна допомога Україні

Посольство України в Ізраїлі раніше звинувачувало чинний уряд держави на чолі з Нетаньягу в тому, що Єрусалим налагоджує стосунки з Росією, в той час, як РФ веде повномасштабну війну проти України, хоча саме в українських містах і селах живе безліч євреїв.

Також в українській дипмісії вказали на те, що з боку Ізраїлю присутня “майже повна відсутність гуманітарної допомоги Україні”, бездіяльність щодо надання оборонної допомоги з початку російського вторгнення. Але при цьому відсутні санкції проти Росії, і навіть навпаки, між Ізраїлем і РФ збільшується двостороння торгівля.

На це в МЗС Ізраїлю відповіли тим, що винесли українському послу “дипломатичну догану”.

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Джерело: The Wall Street Journal
Ізраїль, Іран, Біньямін Нетаньягу, Війна в Україні, Україна
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