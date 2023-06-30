Ставлення Заходу до України може змінитися за результатами наступу ЗСУ – FT

Результати українського контрнаступу можуть вплинути на фінансову, військову та іншу підтримку України з боку Заходу.

Про це пише газета Financial Times із посиланням на анонімного високопоставленого європейського дипломата.

За даними джерела видання, результати контрнаступу вплинуть на все, “що ми робимо щодо України”.

– Фінансування, підтримка, політична участь… і найголовніше – мирні переговори, які відбудуться, хочемо ми цього чи ні, – сказав дипломат.

Водночас головнокомандувач НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі вважає, що контрнаступ України поки що не досяг значного успіху, оскільки українські Збройні сили зіткнулися з труднощами, пов’язаними з російською обороною.

– Росія, як і раніше, має перевагу (за рахунок, – Ред.) кількості, – сказав Каволі.

При цьому у військовому штабі НАТО відмовилися коментувати висловлювання командувача.

– НАТО уважно стежить за конфліктом в Україні з моменту його виникнення… Наступна фаза їхньої боротьби може бути довгою і важкою, але ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти в її екзистенційній боротьбі, – йдеться в заяві.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України ведуть наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Згідно з Генштабом, під Бахмутом ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступальні дії широким фронтом.

Крім того, за даними FT, у Європейському Союзі обговорюють питання надання Україні гарантій безпеки. Серед них – відправлення військових місій Євросоюзу і продовження навчання українських військових, хоч такий план і був частково зустрінутий зі спротивом з боку кількох держав-членів ЄС.

Джерело : Financial Times

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