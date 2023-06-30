ЗСУ знищили ще 560 окупантів, 11 артсистем та три РСЗВ: втрати РФ на 30 червня

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Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці

Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС

Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог

Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів

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Я кричала: Будь ласка, лишися вдома! Історія жінки, що втратила чоловіка під час удару по ТЦ у Кременчуці