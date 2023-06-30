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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили ще 560 окупантів, 11 артсистем та три РСЗВ: втрати РФ на 30 червня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби знищили орієнтовно 560 російських окупантів.

Втрати РФ на 30 червня 2023

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 228 340 (+560) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 4 041 (+3) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 7 863 (+6) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 4 127 (+11) од,
  • РСЗВ / MLRS – 630 (+3) од,
  • засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 389 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3 519 (+6),
  • крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1 261 (+0),
  • кораблів /катерів / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6 785 (+5) од,
  • спеціальної техніки / special equipment ‒ 569 (+0).

Джерело: Генштаб ЗСУ
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