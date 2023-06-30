Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ знищили ще 560 окупантів, 11 артсистем та три РСЗВ: втрати РФ на 30 червня
Українські захисники протягом доби знищили орієнтовно 560 російських окупантів.
Втрати РФ на 30 червня 2023
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 228 340 (+560) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 4 041 (+3) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7 863 (+6) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 4 127 (+11) од,
- РСЗВ / MLRS – 630 (+3) од,
- засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 389 (+1) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3 519 (+6),
- крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1 261 (+0),
- кораблів /катерів / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6 785 (+5) од,
- спеціальної техніки / special equipment ‒ 569 (+0).
Джерело: Генштаб ЗСУ
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