Не знаємо, скільки людей закопано в Маріуполі: Зеленський про жертв війни серед українців

Точна кількість жертв серед мирного населення України, які загинули через війну, наразі невідома. Причина в тому, що немає достовірних даних з тимчасово окупованих РФ територій.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю іспанським ЗМІ.

Один із журналістів запитав главу держави про “баланс серед жертв – цивільних та військових, українських та російських”.

Зеленський у відповідь повідомив що не може говорити про конкретні цифри. Інформація із захоплених РФ територій є нечіткою.

Часто вона надходить через посередників, із соціальних мереж, від розвідок, або ж якісь дані озвучують самі російські окупанти.

– Ми не знаємо, скільки людей загинуло на окупованих територіях. А це все ж таки 26 – 30% України, які в окупації. Ви не знаєте, скільки з них загинуло, чи є правдою інформація щодо тих людей, хто в концентраційних таборах або в полоні… Ви не знаєте, скільки людей закопано в Маріуполі. Ми на сьогодні не знаємо, скільки було людей на Донбасі, де вщент зруйновані містечка і села, – наголосив Зеленський.

Президент нагадав про виявлення масових поховань мирних українців після звільнення населених пунктів Київщини. За його словами, там і досі знаходять нові могили та закатованих людей у підвалах.

Що стосується втрат серед українських військових, Зеленський пояснив, що не може озвучувати цифри щодо загиблих та поранених. Водночас він повідомив, що в російської окупаційної армії “набагато більше втрат”.

– Якщо говорити про баланси (втрат, – Ред.) між нами та РФ – вони великі. Вони в рази (більші у РФ, – Ред.), – заявив президент.

Станом на 1 липня армія РФ втратила в Україні понад 228 тис. солдатів та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.

Джерело : Офіс президента

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