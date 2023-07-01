Не знаємо, скільки людей закопано в Маріуполі: Зеленський про жертв війни серед українців
Точна кількість жертв серед мирного населення України, які загинули через війну, наразі невідома. Причина в тому, що немає достовірних даних з тимчасово окупованих РФ територій.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю іспанським ЗМІ.
Один із журналістів запитав главу держави про “баланс серед жертв – цивільних та військових, українських та російських”.
Зеленський у відповідь повідомив що не може говорити про конкретні цифри. Інформація із захоплених РФ територій є нечіткою.
Часто вона надходить через посередників, із соціальних мереж, від розвідок, або ж якісь дані озвучують самі російські окупанти.
– Ми не знаємо, скільки людей загинуло на окупованих територіях. А це все ж таки 26 – 30% України, які в окупації. Ви не знаєте, скільки з них загинуло, чи є правдою інформація щодо тих людей, хто в концентраційних таборах або в полоні… Ви не знаєте, скільки людей закопано в Маріуполі. Ми на сьогодні не знаємо, скільки було людей на Донбасі, де вщент зруйновані містечка і села, – наголосив Зеленський.
Президент нагадав про виявлення масових поховань мирних українців після звільнення населених пунктів Київщини. За його словами, там і досі знаходять нові могили та закатованих людей у підвалах.
Що стосується втрат серед українських військових, Зеленський пояснив, що не може озвучувати цифри щодо загиблих та поранених. Водночас він повідомив, що в російської окупаційної армії “набагато більше втрат”.
– Якщо говорити про баланси (втрат, – Ред.) між нами та РФ – вони великі. Вони в рази (більші у РФ, – Ред.), – заявив президент.
Станом на 1 липня армія РФ втратила в Україні понад 228 тис. солдатів та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв