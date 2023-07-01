РФ чинить відчайдушний спротив під Бахмутом, сім боєзіткнень за добу – Череватий

Для російських окупаційних військ Бахмут залишається ціллю номер один, тому саме тут ворог зосереджує свої найбоєздатніші підрозділи. Проте ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу, і росіяни змушені оборонятися.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

– На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують тиснути на ворога на північному та південному флангах, деталі будуть пізніше. Ворог чинить відчайдушний спротив, 415 разів завдав ударів зі ствольної реактивної артилерії по наших позиціях, три авіанальоти здійснив, відбулося сім боєзіткнень, 70 окупантів знищено, 192 поранено, – розповів він про ситуацію станом на 1 липня.

Також, за його словами, українські захисники підбили під Бахмутом ворожий танк, БМП, 11 гармат, а ще – одну САУ, ЗРК Стріла-10 і два безпілотники Орлан-10.

– Якщо говорити про Лимано-Куп’янський напрямок, там ворог здійснив 377 обстрілів наших позицій, було три штурми, 12 авіанальотів. Під час відбиття ворожих нападів 27 окупантів знищено, ще 64 дістали поранення. Підбито ворожий БМП, чотири гармати, міномет, безпілотник та два польові склади з боєприпасами, – додав Череватий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 493-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.