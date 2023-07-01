РФ спалює загиблих у мобільних крематоріях, щоб приховати реальні втрати – Генштаб ЗСУ

Для приховування реальних втрат у війні окупанти активно використовують мобільні крематорії – традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій.

За даними Генштабу ЗСУ, один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту, де зараз кремації підлягають близько 50 тіл загиблих, яких нещодавно доправили з фронту до місцевого моргу.

– Слід зазначити, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку, – кажуть у Генштабі.

За останню добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, два – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління.

На рахунку ракетних військ і артилерії – пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, дві артустановки, система ППО, станція РЕБ та ще один важливий об’єкт окупантів.

У Генштабі також повідомили, що основні зусилля окупанти зосереджують на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби тут відбулось понад 30 бойових зіткнень. Проте всі атаки ворога відбито.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 493-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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