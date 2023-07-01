Зеленський про мобілізацію: У нас нема завдання залучити всіх, але люди втомлюються
В Україні не стоїть завдання мобілізувати всіх на фронт – лише військові вирішують, скільки їм потрібно сил та засобів для виконання тих чи інших завдань.
Про це заявив сьогодні президент Володимир Зеленський в інтерв’ю іспанським ЗМІ.
– У нас не стоїть завдання залучити усіх українців….Проте люди у будь-якому випадку втомлюються від війни, і це факт, бо це складно. Люди втрачають близьких і рідних. Але сказати, що у нас люди демотивовані і не хочуть перемогти, це мені здається несправедливо. Це військові розраховують, скільки їм потрібно сил та засобів, – наголосив Зеленський.
За його словами, саме від них надходить сигнал, скільки мобілізувати українців.
Глава держави, відповідаючи на уточнююче запитання, сказав, що резервами також займаються військові, оскільки звичайна людина з вулиці не може замінити пораненого бійця з великим бойовим досвідом.
– Я вам скажу, що коли таких хлопців міняють на професійних військових, але сучасних, які без досвіду – це велика різниця. А якщо ви хочете поміняти на звичайного цивільного – це колосальна різниця. Тому вони проходять відповідну підготовку, – пояснив Зеленський.
Водночас він наголосив, що Україна має резерви, проте про них не говорять публічно, бо про них не повинні знати вороги.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв