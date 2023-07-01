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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський про мобілізацію: У нас нема завдання залучити всіх, але люди втомлюються

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

В Україні не стоїть завдання мобілізувати всіх на фронт – лише військові вирішують, скільки їм потрібно сил та засобів для виконання тих чи інших завдань.

Про це заявив сьогодні президент Володимир Зеленський в інтерв’ю іспанським ЗМІ.

– У нас не стоїть завдання залучити усіх українців….Проте люди у будь-якому випадку втомлюються від війни, і це факт, бо це складно. Люди втрачають близьких і рідних. Але сказати, що у нас люди демотивовані і не хочуть перемогти, це мені здається несправедливо. Це військові розраховують, скільки їм потрібно сил та засобів, – наголосив Зеленський.

За його словами, саме від них надходить сигнал, скільки мобілізувати українців.

Глава держави, відповідаючи на уточнююче запитання, сказав, що резервами також займаються військові, оскільки звичайна людина з вулиці не може замінити пораненого бійця з великим бойовим досвідом.

– Я вам скажу, що коли таких хлопців міняють на професійних військових, але сучасних, які без досвіду – це велика різниця. А якщо ви хочете поміняти на звичайного цивільного – це колосальна різниця. Тому вони проходять відповідну підготовку, – пояснив Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна має резерви, проте про них не говорять публічно, бо про них не повинні знати вороги.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, мобілізація, Призов, Російська агресія
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