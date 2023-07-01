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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ мають успіх на Таврійському напрямку: знищено дві роти ворога та 14 одиниць техніки

війна

Підрозділи ракетних військ та артилерії Збройних сил України на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1201 вогневе завдання.

Втрати загарбників вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 14 одиниць військової техніки ворога, а також чотири склади боєприпасів.

Серед знищеної техніки:

  • БТР,
  • реактивна система залпового вогню Град,
  • протитанкова гармата МТ-12 Рапіра,
  • три гармати Гіацинт-Б,
  • дві самохідні артилерійські установки Піон,
  • гаубиця Мста-Б та автомобільна техніка.

Також вдалося збити три дрони Zala.

Сили оборони продовжують просування на даному напрямку.

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Бої на фронті

Фото: Сили оборони Таврійського напрямку

Армія Росії, Війна в Україні
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Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.

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