Чотири провідні країни Заходу майже домовились щодо гарантій безпеки для України – FAZ

Україна може отримати гарантії безпеки до того, як відбудеться саміт НАТО, запланований на 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це повідомляє німецька газета FAZ.

Видання, ґрунтуючись на бесідах із західними дипломатами, пише, що йдеться про реалізацію Київського безпекового пакту, згідно з яким буде реалізовано систему двосторонніх гарантій між Україною та іншими країнами, без зобов’язуючої обіцянки захисту.

Як пише FAZ, це може бути схоже на такий захист, який “Ізраїль отримує від Сполучених Штатів”.

При цьому наголошується, що попередня угода між Україною та низкою провідних країн Заходу, а саме ФРН, Францією, Британією та Сполученими Штатами, вже практично готова.

– Скоординовані зусилля майбутніх партнерів мають тоді допомогти Україні захистити себе до певного часу – і водночас вони мають сформувати “міст” до можливого членства в НАТО. Під егідою багатостороннього договору всі учасники мають укласти з Києвом індивідуальні угоди, в яких кожен обіцяє те, що в нього виходить найкраще. Перші – зброю, другі – гроші, треті – навчання солдатів або допомогу в побудові української оборонної сфери, – йдеться в матеріалі.

Крім того, видання пише, що до списку, запропонованого Києвом, також входять “спільні навчання на українській землі”.

Очікується, що крім зазначених країн, “найближчим часом мають бути включені країни G7 і ЄС”.

– У Німеччині явно дотримуються “ізраїльської моделі”, але не зовсім так, як хотілося б українцям. Наприклад, Києву доведеться утриматися від надання угоді “юридично зобов’язуючого” характеру, як того хотілося б, а про військові навчання на українській землі й мови бути не може. Навіть слово “гарантії безпеки” звучить для декого в Берліні занадто нереалістично. Натомість мають з’явитися такі слова, як “обіцянка”, які, як кажуть, менше нагадують статтю про допомогу НАТО, – йдеться у статті.

При цьому офіційний Берлін, ймовірно, хоче зберегти нинішній рівень допомоги до закінчення війни. У разі припинення вогню вона може потім зменшитися – але з обіцянкою тут же знову її збільшити, якщо Росія знову нападе. У будь-якому разі Україна повинна мати можливість захищатися в довгостроковій перспективі без прямого втручання держав-гарантів.

Конкретний внесок кожної країни, мабуть, буде визначено пізніше цього року, зазначає FAZ.

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