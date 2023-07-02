Карта бойових дій на 02.07.2023 – ситуація на фронті

Станом на 494-ту добу повномасштабної війни важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби там відбулось 46 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 02.07.2023

Втрати РФ на 2 липня 2023

особового складу ‒ близько 229 660 (+790),

танків ‒ 4 052 (+10),

бойових броньованих машин ‒ 7 888 (+20),

артилерійських систем – 4 188 (+26),

реактивних систем залпового вогню – 637 (+5),

засобів протиповітряної оборони ‒ 390 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 308,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 557 (+12),

крилатих ракет ‒ 1 261,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 816 (+22),

спеціальної техніки ‒ 583 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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