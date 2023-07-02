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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 02.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 494-ту добу повномасштабної війни важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби там відбулось 46 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 02.07.2023

Карта бойових дій 2 липня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 2 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 229 660 (+790),
  • танків ‒ 4 052 (+10),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 888 (+20),
  • артилерійських систем – 4 188 (+26),
  • реактивних систем залпового вогню – 637 (+5),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 390 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 308,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 557 (+12),
  • крилатих ракет ‒ 1 261,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 816 (+22),
  • спеціальної техніки ‒ 583 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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