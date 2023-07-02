Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
На одну бабусю оформлено 10 чоловіків: чому розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації
Здатні виявляти повітряні цілі у радіусі 250 км: що відомо про німецькі системи TRML-4D
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 02.07.2023

карта бойових дій 26.06.2023

Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.

Читайте також
Карта бойових дій на 02.07.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті

Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

  • сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
  • зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;
  • сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;
  • червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;
  • чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
  • рожевий колір – територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, що використовуються ворогом аеродроми, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.

Карта бойових дій liveuamap.com

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Позначення кольорів на карті:

  • синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;
  • червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Війна в Україні, Карта, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта бойових дій на 02.07.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
ЗСУ знищили ще 790 окупантів та спалили 26 артсистем РФ – Генштаб
Бої на фронті
Москва, Саратов, Іван Хурс. Як ВМС знищують російський флот та пришвидшують перемогу України
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 02.07.2023
Загальний залп Калібрів збільшився до 16: РФ вивела в Чорне море ще один ракетоносій
Запуск ракет типу Калібр із моря
Усі Шахеди навколо Києва знищено – КМВА про нічну атаку дронів
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 02.07.2023
Відео
”Мене поранило, а свої кинули”: історії полонених російських загарбників

Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.

Андрій Почтєв
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 02.07.2023
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 02.07.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 02.07.2023
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь