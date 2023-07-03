Кожен, хто хотів стрімкий бойовик з наступом, має пам’ятати про перевагу РФ у повітрі – Єрмак
Попри складнощі через міни та перевагу Росії у повітрі Сили оборони рухаються вперед.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
– Багато мін та перевага ворога в повітрі – попри ці складнощі Сили оборони рухаються вперед. Кожен, хто хотів побачити стрімкий бойовик з наступом, має пам’ятати про ці речі, а також про важливість життя кожного нашого воїна, – написав він у Telegram.
Єрмак зазначив, що Україні потрібні F-16 і далекобійна зброя.
– Робимо все, щоб пришвидшити ці процеси (передання F-16 і далекобійної зброї, – Ред.). Мир у Європі можливий лише після перемоги України. А закріпити цю перемогу має членство в НАТО, – додав керівник ОП.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк