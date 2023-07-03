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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Кожен, хто хотів стрімкий бойовик з наступом, має пам’ятати про перевагу РФ у повітрі – Єрмак

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Попри складнощі через міни та перевагу Росії у повітрі Сили оборони рухаються вперед.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Багато мін та перевага ворога в повітрі – попри ці складнощі Сили оборони рухаються вперед. Кожен, хто хотів побачити стрімкий бойовик з наступом, має пам’ятати про ці речі, а також про важливість життя кожного нашого воїна, – написав він у Telegram.

Єрмак зазначив, що Україні потрібні F-16 і далекобійна зброя.

– Робимо все, щоб пришвидшити ці процеси (передання F-16 і далекобійної зброї, – Ред.). Мир у Європі можливий лише після перемоги України. А закріпити цю перемогу має членство в НАТО, – додав керівник ОП.

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