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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Москва, Саратов, Іван Хурс. Як ВМС знищують російський флот та пришвидшують перемогу України

Москва, Саратов, Іван Хурс. Як ВМС знищують російський флот та пришвидшують перемогу України

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за даними командувача ВМС ЗСУ віцеадмірала Олексія Неїжпапи, співвідношення сил та засобів Військово-морських сил України та російського Чорноморського флоту становило 12 до 1.

Після року великої війни у зв’язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн-партнерів різниця цих потенціалів зменшилася втричі.

Водночас, попри величезну різницю у можливостях, українські захисники продовжують завдавати росіянам клопоту на морі, використовуючи власну та західну зброю.

У день Військово-морських сил ЗСУ згадуємо їхні найбільші перемоги проти російського флоту.

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року росіяни втратили 18 кораблів та катерів.

Москва, Саратов, Іван Хурс. Як ВМС знищують російський флот та пришвидшують перемогу України

24 березня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області українські захисники знищили десантний корабель Саратов. Він брав участь в анексії Криму і вторгненні до Грузії.

БДК Саратов у складі групи кораблів прибув до порту Бердянськ 21 березня 2022 року для вивантаження техніки і десанту. Водночас не пройшло і тижня, як Саратов був знищений українськими військами за допомогою ракети Точка-У.

Також пошкодження тоді отримали великі десантні кораблі Цезар Куніков і Новочеркаськ.

7 травня стало відомо, що російський катер типу Серна був знищений на захопленому росіянами острові Зміїний у Чорному морі за допомогою багатоцільового ударного безпілотника Bayraktar TB2, що належить Збройним силам України.

12 травня у Чорному морі загорівся один із найновіших у російському флоті кораблів – судно тилового забезпечення Всеволод Бобров. Невдача спіткала російське судно завдяки успішним діям українських захисників. Водночас кораблю вдалось евакуювалось до Севастополя.

всеволод бобров корабль

Фото: ПАО Північна верф

3 квітня українські захисники пошкодили фрегат російського флоту типу Адмірал Ессен. Цей корабель неодноразово випускав ракети по мирних українських містах, зокрема по Одесі.

фрегат

Depositphotos

Найбільшою здобиччю українських захисників став флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва.

13 квітня 2022 року знищити корабель, що брав участь в атаці на острів Зміїний, ВМС України допомогли українські ракети Нептун, погодні умови та самовпевненість окупантів.

Потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ Москви мало два значення для війни – військово-стратегічне та ідеологічно-політичне.

Це зламало плани Кремля повністю захопити Південь України, зокрема смугу – Азов, Чорне море і до Придністров’я, а також змусило росіян не почуватись всесильними у морі.

 Згодом операція дала Україні можливість деокупувати острів Зміїний і розпочати зернову угоду.

Окрім того, весною українським оборонцям вдалось знищити чи пошкодити кілька катерів Раптор.

Москва, Саратов, Іван Хурс. Як ВМС знищують російський флот та пришвидшують перемогу України

Depositphotos

29 жовтня внаслідок атаки дронів “бавовна” пролунала у Севастополі.

В Міністерстві оборони Росії заявили про “незначні пошкодження морського тральщика Іван Голубець, призначеного для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз.

Внаслідок атаки, ймовірно, було пошкоджено також судна Адмірал Григорович та Адмірал Макаров.

Останнім підбитим кораблем РФ на цей момент є розвідувальне судно Іван Хурс, який був атакований 24 травня 2023 року надводним дроном в акваторії Чорного моря. У Міноборони РФ стверджують, що нібито ЗСУ атакували корабель трьома безпілотними катерами приблизно за 140 км від протоки Босфор.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україна має чим здивувати російські військові кораблі, які перебувають у Чорному морі. Проте деякі деталі зараз не можна розкривати, оскільки не все відомо ворогу.

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Війна в Україні, ВМС України
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