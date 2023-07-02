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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Під Києвом знайшли рештки 8 британських винищувачів часів Другої світової

винищувач Hawker Hurricane часів Другої світової війни

Під Києвом знайшли рештки 8 британських винищувачів Hawker Hurricane часів Другої світової війни.

Про це повідомляє BBC.

Літаки були частиною пакета військової підтримки СРСР від союзників, яку оплачували Сполучені Штати в рамках лендлізу.

Авіаційні експерти кажуть, що в Україні вперше знайшли залишки такої кількості Hawker Hurricane.

– Ці літаки дуже рідко можна знайти в Україні. Тому це дуже важливо для історії нашої авіації, – сказав Олексій Штань, колишній пілот авіакомпанії, який керує розкопками.

З 1941 до 1944 року до СРСР відправили приблизно 3 тис. Ураганів. Більшість із них були або знищені в бою, або пізніше розібрані на частини.

BBC зазначає, що СРСР навмисно розбирав літаки, щоб не платити за них США.

Згідно із законодавством про лендліз, СРСР був зобов’язаний оплатити будь-яку передану військову техніку, яка залишилася неушкодженою після закінчення військових дій.

Ймовірно, саме така доля спіткала вісім літаків, які знайшли під час розкопок у лісі поблизу Києва.

– З них вийняли запчастини, рації, кулемети та будь-який корисний брухт. Потім їх витягли тракторами із сусіднього аеродрому, розбили на частини й скинули в неглибокий яр. Вважається, що потім їх засипали землею бульдозери, – пише BBC.

Зараз фахівці Державного музею авіації України проводить кропіткі ручні розкопки цього місця.

Співробітники прагнуть ідентифікувати якомога більше літаків, щоб їх можна було знову зібрати та виставити на показ.

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Друга світова війна, СРСР
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