Після досвіду з танками. Країни, які вже готові навчати українців на F-16, чекають готовності інших – експерт

Президент України Володимир Зеленський звинуватив партнерів у затягуванні з графіком тренувань українців на F-16. Це може бути пов’язано з тим, що країни літакової коаліції домовилась діяти в унісон.

Про це в етері телемарафону розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

За його словами, навчання українських пілотів в цілому почалося ще за місяці до того, як ми з нашими західними партнерами домовились про постачання F-16.

– Ще наприкінці весни була інформація, що групи українських пілотів приїхали до США, Великої Британії, Франції. Фактично це був перший етап підготовки наших пілотів до того, щоб вони були максимально ефетивними за штурвалами західних літаків, – сказав експерт.

Жовтенко відзначив, що підготовка ділиться на два етапи.

– Перший етап, який насправді пройдено, коли пілоти літають на звичайних тренувальних літаках. Це ще не F-16, але на тих літаках стоять системи, які має F-16. Після цього етапу можна пересаджувати льотчиків за штурвал тих літаків, які вже вони будуть опановувати. І тоді підготовка справді може тривати 4-6 місяців, – додав він.

Експерт заявив, що фактично з точки зору підготовки українських пілотів нам залишилось просто довести її до кінця і зробити так, щоб льотчики, які пройшли перший етап, максимально звикли до F-16.

– Очевидно на цьому етапі виникла заминка. Після неприємних історій з танковою коаліцією, коли одні країни бігли поперед інших й іншим країнам було прикро, що вони не встигають передати танки, була домовленість, що літакова коаліція діятиме в унісон. Ми потрапили в ситуацію, коли є різний ступінь готовності країн приймати пілотів. Тому навіть країни, які готові вже навчати, чекають готовність інших, – додав він.

Водночас експерт висловив надію, що ситуація зрушиться з місця на саміті НАТО у Вільнюсі.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українські пілоти ще не почали навчатися на багатофункціональних винищувачах F-16. Наразі вивчаються пропускні можливості навчальних центрів та баз.

Джерело: телемарафон

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