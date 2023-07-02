Росіянам заборонили узгоджувати місця розташування військ з колаборантами – Центр нацспротиву

Російським військовим категорично заборонили узгоджувати місця свого розташування з колаборантами із окупаційних адміністрацій, щоб уникнути витоку інформації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– Росіяни посилюють контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. Особлива увага приділяється тому, щоб місцеві колаборанти не володіли інформацією про розташування військ РФ, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, загарбникам заборонили залучати цивільних до проведення робіт з облаштування командних пунктів.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти встановили мобільний крематорій у місті, щоб приховати втрати.

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