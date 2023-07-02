Росіянам заборонили узгоджувати місця розташування військ з колаборантами – Центр нацспротиву
Російським військовим категорично заборонили узгоджувати місця свого розташування з колаборантами із окупаційних адміністрацій, щоб уникнути витоку інформації.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
– Росіяни посилюють контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. Особлива увага приділяється тому, щоб місцеві колаборанти не володіли інформацією про розташування військ РФ, – йдеться у повідомленні.
Окрім того, загарбникам заборонили залучати цивільних до проведення робіт з облаштування командних пунктів.
Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти встановили мобільний крематорій у місті, щоб приховати втрати.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв