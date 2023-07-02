Ситуація важка: дружина окупанта поскаржилась на значні втрати РФ на фронті

Російські командири відмовляються виконувати накази вищого керівницва. Сиуація на фронті для окупантів з кожним днем погіршується.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова військового РФ з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки.

Дружина окупанта розповіла про значні втрати у підрозділах ЗС РФ та небажання солдатів брати участь у бойових діях на території України.

– Найгірша ситуація полк 1231 колишній, їх до ДНР кудись приєднали. Там взагалі важко, коротше, повна жопа в них. Там навіть командир відмовляється виконувати накази. Йому кажуть: А що, тобі типу погони не потрібні? Ніяк ні, ми краще життя хлопців збережемо, – сказала дружина російського військового.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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