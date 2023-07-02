Ситуація важка: дружина окупанта поскаржилась на значні втрати РФ на фронті
Російські командири відмовляються виконувати накази вищого керівницва. Сиуація на фронті для окупантів з кожним днем погіршується.
Про це свідчить перехоплена телефонна розмова військового РФ з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки.
Дружина окупанта розповіла про значні втрати у підрозділах ЗС РФ та небажання солдатів брати участь у бойових діях на території України.
– Найгірша ситуація полк 1231 колишній, їх до ДНР кудись приєднали. Там взагалі важко, коротше, повна жопа в них. Там навіть командир відмовляється виконувати накази. Йому кажуть: А що, тобі типу погони не потрібні? Ніяк ні, ми краще життя хлопців збережемо, – сказала дружина російського військового.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк