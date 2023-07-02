Україна повинна мати такий флот, який більше не дасть РФ планувати напад – Неїжпапа

Україна повинна мати такий флот, який більше не дасть загарбнику навіть планувати напад на нашу державу.

Про це заявив командувач Військово-морських сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Він зазначив, що будівництво кораблів для українського флоту триває відповідно до графіка, навіть з його випередженням.

Вже наступного року до складу ВМС має увійти корвет Гетьман Іван Мазепа.

– Усе озброєння, призначене для корабля, буде поставлене своєчасно. На ньому будуть встановлені артилерійські системи калібром 76 та 205 мм, крилаті ракети, зенітно-ракетний комплекс дальністю понад 20 км, засоби радіоелектронної боротьби. Відповідно до чинного контракту, ми будуємо два такі кораблі за кордоном. Наступні ми планували будувати на території України, адже ми зобов’язані розвивати нашу суднобудівну галузь, – сказав Неїжпапа.

Наразі у Туреччині триває підготовка команди майбутнього флагмана ВМС України.

– Спочатку екіпаж індивідуально опановуватиме техніку та озброєння, що встановлені на кораблі. А після проходження індивідуальної підготовки за спеціальностями вже триватиме загальна підготовка екіпажу, бо у складі турецького флоту є кораблі цього типу, – сказав командувач ВМС.

Неїжпапа наголосив, що флот – це не лише ракетний катер або корвет, а потужна система, ВМС України повинні мати багато платформ, щоб виконувати свої завдання.

Фото: ВМС ЗСУ

Джерело: Армія Inform

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