Дуже тонка броня: український командир про недоліки французьких танків AMX-10
Французькі колісні танки AMX-10 безпорадні в наступі через тонку броню.
Про це заявив один з командирів підрозділу 37-ої бригади морської піхоти Спартанець.
– Прекрасна гармата, відмінна оптика, але дуже тонка броня. На жаль, був випадок, коли весь екіпаж загинув у машині. Був артилерійський обстріл, перед машиною вибухнув снаряд, тонку броню пробили осколки, і здетонував боєкомплект, – зазначив він в інтерв’ю AFP.
Моніторинговий проєкт Oryx вважає, що Сили оборони України втратили три AMX-10 під час наступальних дій.
Тож командир батальйону морських піхотинців робить висновок, що колісні танки можуть бути машинами вогневої підтримки, але для штурмових дій на передньому краю не є доцільними.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк