Дуже тонка броня: український командир про недоліки французьких танків AMX-10

Французькі колісні танки AMX-10 безпорадні в наступі через тонку броню.

Про це заявив один з командирів підрозділу 37-ої бригади морської піхоти Спартанець.

– Прекрасна гармата, відмінна оптика, але дуже тонка броня. На жаль, був випадок, коли весь екіпаж загинув у машині. Був артилерійський обстріл, перед машиною вибухнув снаряд, тонку броню пробили осколки, і здетонував боєкомплект, – зазначив він в інтерв’ю AFP.

Моніторинговий проєкт Oryx вважає, що Сили оборони України втратили три AMX-10 під час наступальних дій.

Тож командир батальйону морських піхотинців робить висновок, що колісні танки можуть бути машинами вогневої підтримки, але для штурмових дій на передньому краю не є доцільними.

Джерело : AFP

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