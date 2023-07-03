Можна перейти, не намочивши колін. Єрмак показав, як виглядає Дніпро після підриву Каховської ГЕС
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав, як виглядає обміліле Дніпро в районі Запоріжжя після підриву російськими окупантами Каховської греблі.
Відповідну світлину він опублікував у Telegram.
– Екоцид. Дніпро в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС. Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів – це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь. Росія відповідатиме, їх покоління за все заплатять, і це стане уроком для всієї російської нації, – йдеться у повідомленні.
На світлині видно людей, які переходять Дніпро майже по піску, також можна побачити греблю Дніпровської ГЕС.
Раніше стало відомо, що підрив греблі Каховської ГЕС, який здійснили російські війська, завдав Україні прямих збитків на щонайменше $2 млрд.
Джерело, фото: Андрій Єрмак
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк