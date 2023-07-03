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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Можна перейти, не намочивши колін. Єрмак показав, як виглядає Дніпро після підриву Каховської ГЕС

Можна перейти, не намочивши колін. Єрмак показав, як виглядає Дніпро після підриву Каховської ГЕС

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав, як виглядає обміліле Дніпро в районі Запоріжжя після підриву російськими окупантами Каховської греблі.

Відповідну світлину він опублікував у Telegram.

– Екоцид. Дніпро в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС. Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів – це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь. Росія відповідатиме, їх покоління за все заплатять, і це стане уроком для всієї російської нації, – йдеться у повідомленні.

На світлині видно людей, які переходять Дніпро майже по піску, також можна побачити греблю Дніпровської ГЕС.

Раніше стало відомо, що підрив греблі Каховської ГЕС, який здійснили російські війська, завдав Україні прямих збитків на щонайменше $2 млрд.

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Джерело, фото: Андрій Єрмак

Андрій Єрмак, Війна в Україні, Дніпро, Запорізька область, Каховська ГЕС
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