Прикрий випадок: Верещук про ситуацію, коли чоловіка з собакою не пустили в евакуаційний автобус

Українці можуть евакуюватися зі своїми домашніми улюбленцями, в цьому немає проблеми.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, коментуючи ситуацію, коли у Херсоні чоловіка з собакою не пустили в евакуаційний автобус.

– Цей випадок є надзвичайно прикрим. Дивно, що людина йшла три дні пішки і ніхто їй не допоміг. Коли ми говоримо про кількість місць і транспортних засобів для евакуації – їх достатньо. Нам допомагають волонтери, міжнародні організації. Зараз на Херсонщині немає проблеми, щоб евакуюватися, – сказала Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини.

Кілька днів тому волонтерка Яна Титаренко повідомила, що у Херсоні чоловіка з німецькою вівчаркою не пустили в евакуаційний автобус.

Причиною відмови стало те, що у пса не було намордника. Чоловік був змушений йти до Одеси пішки, це зайняло три дні.

Раніше через російський обстріл він втратив дружину та 5-річну дочку.

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