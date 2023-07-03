Прикрий випадок: Верещук про ситуацію, коли чоловіка з собакою не пустили в евакуаційний автобус
Українці можуть евакуюватися зі своїми домашніми улюбленцями, в цьому немає проблеми.
Про це заявила віцепрем’єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, коментуючи ситуацію, коли у Херсоні чоловіка з собакою не пустили в евакуаційний автобус.
– Цей випадок є надзвичайно прикрим. Дивно, що людина йшла три дні пішки і ніхто їй не допоміг. Коли ми говоримо про кількість місць і транспортних засобів для евакуації – їх достатньо. Нам допомагають волонтери, міжнародні організації. Зараз на Херсонщині немає проблеми, щоб евакуюватися, – сказала Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини.
Кілька днів тому волонтерка Яна Титаренко повідомила, що у Херсоні чоловіка з німецькою вівчаркою не пустили в евакуаційний автобус.
Причиною відмови стало те, що у пса не було намордника. Чоловік був змушений йти до Одеси пішки, це зайняло три дні.
Раніше через російський обстріл він втратив дружину та 5-річну дочку.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк