В Ужгороді п’яний майор облаяв військового та двічі вдарив його дружину. В Міноборони відреагували

В Ужгороді 25 червня п’яний майор Закарпатського ОВК Костянтин Варі в магазині облаяв військового, а згодом вдарив його дружину.

Потерпіла Тетяна Новак боїться, що ганебний вчинок офіцера залишиться непокараним.

Того дня Тетяна разом із чоловіком Євгеном зайшли до продуктового магазину. У черзі на касі до них причепився п’яний чоловік у цивільному одязі й у грубій формі запитав військового, чи він служив, чи втік.

Євген спокійно відповів, що служить в 15-му гірсько-штурмовому батальйоні, а після оборони Соледару визнаний обмежено придатним. Таке пояснення не сподобалося майору і він почав лаяти військового та жінку.

– Він видав нецензурний малозрозумілий монолог, загальний зміст якого зводився до – ви не місцеві, і це одразу видно, нащо ви приїхали, а ви знаєте хто я, а я майор, це мій район, мене всі знають, – Тетяна процитувала слова офіцера.

Продавчиня знала Костянтина Варі і теж намагалася його заспокоїти. Проте п’яний майор почав розмахувати руками, штовхнув Тетяну, а її чоловіка долонею в голову. Продавчиню попросили викликати поліцію, проте вона проігнорувала.

Подружжя вийшло з магазину до зупинки та почало викликати поліцію. Коли військовий Євген телефонував, до них підійшов Варі та хотів вдарити чоловіка. Проте якоїсь миті передумав та підбіг до жінки і завдав їй удару кулаком у щелепу. Жінка впала. Майор схилився над нею та ще раз вдарив – у ліву скроню. Все відбувалося настільки швидко, що Євген просто не встиг зреагувати та завадити Костянтину Варі.

– Поки чекали поліцію, до нас почали сходитись люди. Вони розповіли, що Костянтин не вперше нападає на людей, зокрема жінок, але місцеві жителі його бояться і заяви не подають. Дочекатись поліції і дати свідчення теж охочих не знайшлось, – розповіла Тетяна.

Варі Костянтина поліція знайшла в його власній квартирі, затримали. Тест на вміст алкоголю показав 2.04 проміле. Медики швидкої констатувала у жінки забій щелепи. Подружжя написало заяву до поліції та дало пояснення. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1, ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження).

Далі жінка розповіла, що їй телефонували з Закарпатського ОВК і просили “обговорити інцидент і врегулювати все мирно”.

В поліції дізнавач Турус Ю.Ю. тільки після наполегливих прохань Тетяни запросив до себе в кабінет і дав направлення на судово-медичну експертизу. Згодом з’ясувалося, що в травмпункті забули проставити необхідні печатки на довідку, а дізнавач Турус забув додати до направлення супровідний лист. Довелося повертатися до травмункту, де подружжя вислухало від персоналу купу відмовок і зневажливих коментарів.

Зрештою всі печаті на довідку поставили. Тетяна та Євген повернулись у відділок і нагадали Турусу про супровідний лист. Той відповів, що листа напише “завтра, може післязавтра” і передасть судмедексперту. Навіть за чотири дні Турус не передав документ судмедексперту. Коли Тетяна зателефонувала до відділку, їй повідомили, що поліціянт пішов у відпустку на невизначений термін.

– Впродовж тижня дізнавач не відповів конкретно на жодні мої питання стосовно справи. Я не знаю, чи вилучили з магазину камери, чи опитали свідків, чи долучили протокол затримання з доказами, що Варі був у стані алкогольного сп’яніння, – заявила Тетяна Новак і наголосила, що її сім’я не має зв’язків чи грошей на адвоката.

Під публікацією Тетяни з’явився коментар першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Він попросив дружину військового розписати деталі ситуації в електронному листі для того, щоб уповноважені особи могли з нею зв’язатися.

Олександр Павлюк наголосив, що жоден випадок, який ганьбить звання офіцера, не буде залишений без жорсткої реакції.

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