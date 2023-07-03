Військовий погрожував зламати ногу чоловікові: з’явилася реакція ТЦК на Хмельниччині
У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, що перевірять дії одного з військовослужбовців після конфлікту, що стався у місті Деражня на Хмельниччині під час спроби вручити повістку.
Зазначено, що мережею шириться інформація щодо можливих протиправних дій з боку одного з військовослужбовців відділу Хмельницького ОТЦК і СП.
– Щодо цьго випадку призначено службову перевірку, за результатами якої приймуть справедливе рішення, про що буде повідомлено додатково, – йдеться у повідомленні пресслужби.
Там додали, що командування Хмельницького ОТЦК і СП суворо засуджує будь-яке фізичне насилля.
Нагадаємо, у місті Деражня на Хмельниччині стався конфлікт між працівниками територіального центру комплектування й соцпідтримки та місцевим жителем. Працівники ТЦК зайшли до будинку місцевого жителя, намагаючись вручити повістку чоловіку.
Один із співробітників ТЦК представився “майором міліції” і заявив, що під час дії воєнного стану може заходити в чужі будинки, оскільки права цивільних значно обмежуються. Він же наполягав, щоб чоловік припинив вести зйомку та погрожував, що зламає йому ногу.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк