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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Військовий погрожував зламати ногу чоловікові: з’явилася реакція ТЦК на Хмельниччині

шеврон ЗСУ
Фото: Depositphotos

У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, що перевірять дії одного з військовослужбовців після конфлікту, що стався у місті Деражня на Хмельниччині під час спроби вручити повістку.

Зазначено, що мережею шириться інформація щодо можливих протиправних дій з боку одного з військовослужбовців відділу Хмельницького ОТЦК і СП.

– Щодо цьго випадку призначено службову перевірку, за результатами якої приймуть справедливе рішення, про що буде повідомлено додатково, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Там додали, що командування Хмельницького ОТЦК і СП суворо засуджує будь-яке фізичне насилля.

Нагадаємо, у місті Деражня на Хмельниччині стався конфлікт між працівниками територіального центру комплектування й соцпідтримки та місцевим жителем. Працівники ТЦК зайшли до будинку місцевого жителя, намагаючись вручити повістку чоловіку.

Один із співробітників ТЦК представився “майором міліції” і заявив, що під час дії воєнного стану може заходити в чужі будинки, оскільки права цивільних значно обмежуються. Він же наполягав, щоб чоловік припинив вести зйомку та погрожував, що зламає йому ногу.

Воєнний стан, Хмельницька область
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