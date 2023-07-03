Вночі РФ запустила по Україні дрони Shahed: 13 безпілотників вдалося збити
Цієї ночі російські окупаційні війська вчергове вирішили обстріляти Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 – пуски здійснили з південно-східного напрямку.
Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, загалом зафіксовано пуски 17 “шахедів”.
У південних, східних та центральних областях працювала наша протиповітряна оборона.
В результаті протиповітряного бою знищено 13 ударних дронів Shahed-136/131. Інші безпілотники не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.
За минулу та поточну добу авіація ЗСУ здійснила десятки вильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили російського ворога.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі військові Повітряного командування Схід над областю збили один ворожий Shahed-136.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк