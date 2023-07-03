Вночі РФ запустила по Україні дрони Shahed: 13 безпілотників вдалося збити

Цієї ночі російські окупаційні війська вчергове вирішили обстріляти Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 – пуски здійснили з південно-східного напрямку.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, загалом зафіксовано пуски 17 “шахедів”.

У південних, східних та центральних областях працювала наша протиповітряна оборона.

В результаті протиповітряного бою знищено 13 ударних дронів Shahed-136/131. Інші безпілотники не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.

За минулу та поточну добу авіація ЗСУ здійснила десятки вильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили російського ворога.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі військові Повітряного командування Схід над областю збили один ворожий Shahed-136.

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