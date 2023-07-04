Для посилення авіації Україна розглядатиме не лише F-16 – Ігнат

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна розглядатиме й інші типи літаків, окрім F-16, які могли б посилити бойові спроможності авіації.

Про це він сказав в етері телемарафону Єдині новини.

За словами речника, усі запити щодо авіації, які надавала Україна, сформовані.

– Я не можу нічого сказати про F-18, але Україна розглядала та розглядатиме надалі й інші типи авіаційної техніки, які могли б посилити бойові спроможності авіації Повітряних сил, – сказав Ігнат.

Він зазначив, що F-16 – це легкий багатоцільовий літак з одним двигуном. Водночас такі літаки, як F-18, F-15 чи Eurofighter Typhoon, мають два двигуни, більший радіус застосування і можуть нести більше озброєння.

Цілком ймовірно, що буде розглядатись і інший тип літака на озброєнні.

– Але на цьому етапі ми не можемо розпорошувати всі сили та засоби, коли ми ведемо бойові дії. Ми визначилися із тим літаком, який може якнайшвидше прийти, забезпечити нам перевагу в повітрі та надати підтримку наземним військам. Це літак F-16, який є де взяти і ми можемо його освоїти в короткий термін, – додав речник Повітряних сил.

Раніше глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Україна не отримає західних винищувачів, доки не завершиться контрнаступ.

Джерело: телемарафон

Фото: Юрій Ігнат

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