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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Другий день фаєр-шоу: в окупованих населених пунктах Запоріжжя пролунали вибухи

окупована Запорізька обл

В окупованих населених пунктах Запорізької області вже другий день гучно – “прилітає” по окупантах.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Учора щось вибухало у Василівці, Токмаку та Чернігівському районі. А сьогодні гучно в Якимівці та Василівці.

За словами Федорова, в населених пунктах росіяни ставлять своє ППО в житлових кварталах.

А ще окупантам прилетіло в Якимівку.

Нагадаємо, що вночі проти 28 червня в тимчасово захопленому Мелітополі пролунали вибухи. За словами Івана Федорова, вибухів було понад п’ять.

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Окупант у Мелітополі

Фото: Іван Федоров

Бердянськ, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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