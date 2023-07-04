Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Другий день фаєр-шоу: в окупованих населених пунктах Запоріжжя пролунали вибухи
В окупованих населених пунктах Запорізької області вже другий день гучно – “прилітає” по окупантах.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Учора щось вибухало у Василівці, Токмаку та Чернігівському районі. А сьогодні гучно в Якимівці та Василівці.
За словами Федорова, в населених пунктах росіяни ставлять своє ППО в житлових кварталах.
А ще окупантам прилетіло в Якимівку.
Нагадаємо, що вночі проти 28 червня в тимчасово захопленому Мелітополі пролунали вибухи. За словами Івана Федорова, вибухів було понад п’ять.
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Фото: Іван Федоров
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