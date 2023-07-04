Гинуть за загадкових обставин: у Маріуполі за два тижні знайшли вбитими 8 військових РФ
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області за загадкових обставин гинуть російські військові.
За останні два тижні у різних районах міста було знайдено вісім убитих загарбників. Шістьох із них зарізали, двох – застрелили в потилицю.
Про це повідомили у Маріупольській міські раді з посиланням на слова російського офіцера.
– Факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка. За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі, – йдеться у повідомленні.
Нещодавно стало відомо, що у Маріуполі окупанти виселяють із квартир законних власників.
На вулицю викидають тих, хто не може надати документи, що підтверджують право власності.
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Фото: ГУР
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