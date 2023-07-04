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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Гинуть за загадкових обставин: у Маріуполі за два тижні знайшли вбитими 8 військових РФ

Гинуть за загадкових обставин: у Маріуполі за два тижні знайшли вбитими 8 військових РФ
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області за загадкових обставин гинуть російські військові.

За останні два тижні у різних районах міста було знайдено вісім убитих загарбників. Шістьох із них зарізали, двох – застрелили в потилицю.

Про це повідомили у Маріупольській міські раді з посиланням на слова російського офіцера.

– Факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка. За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно стало відомо, що у Маріуполі окупанти виселяють із квартир законних власників.

На вулицю викидають тих, хто не може надати документи, що підтверджують право власності.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 496-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: ГУР

Війна в Україні, Маріуполь, Російська агресія
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