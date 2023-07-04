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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Міг збити військовий РФ. 12-річну дівчинку, яку шукали біля Маріуполя, знайшли мертвою

Міг збити військовий РФ. 12-річну дівчинку, яку шукали біля Маріуполя, знайшли мертвою

12-річну дівчинку, яку шукали біля окупованого Маріуполя, знайшли мертвою. Є версія, що її збило авто, за кермом якого був військовий РФ.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначено, що 30 червня в селищі Мангуш Маріупольського району зникла Ірина Губарєва, яка пішла на зустріч із подругами. Після пошуків дівчину знайшли мертвою у селищі Республіка, що майже за 30 км від Мангуша.

– За однією із версій, дівчину збив на автомобілі російський військовий. Він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де її і знайшли. Офіційної інформації від окупантів ще немає, – йдеться в повідомленні.

У мерії додали, що випадки, коли зникають діти та дорослі, непоодинокі. Такі інциденти не розслідуються, бо закон не розповсюджується на російських окупантів.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у поки що окупованому Маріуполі Донецької області російські військові почали виселяти з уцілілих квартир законних власників.

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Фото: Маріупольська міська рада

Війна в Україні, Донецька область, Маріуполь
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