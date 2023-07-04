Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Терміново
На Хмельниччині вночі працювала наша ППО – збили Шахеди
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Не треба розслаблятися. Ігнат пояснив, з чим може бути пов’язано “затишшя” в обстрілах Києва

Юрій Ігнат

Зменшення обстрілів Києва може бути пов’язано з планами РФ або з обмеженими запасами ракет.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

– Бувають дні, коли більше, бувають дні, коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів, то це не значить, що треба розслаблятися, і вони зменшилися, – сказав він.

Ігнат зазначив, що РФ може вести певну підготовку або перенаправляти свої сили на інші напрямки. Також це може бути пов’язано з тим, що запаси ракет та дронів у ворога не нескінченні.

Раніше Юрій Ігнат повідомив, що українським захисникам вкрай важко проводити наступ без переваги в авіації.

Читайте також
Останні дні особливо врожайні: Данілов про контрнаступ ЗСУ
Олексій Данілов

Джерело: Медіацентр Україна

Фото: Медіацентр Україна

Війна в Україні, Київ, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Координація на шляху до НАТО: про що Зеленський говорив із прем’єром Швеції
Володимир Зеленський
Просунулись до 2 км. Сили оборони мають успіхи на Бердянському напрямку
ЗСУ на фронті
Цієї ночі ЗСУ працювали по човнах окупантів на півдні – Гуменюк
Не треба розслаблятися. Ігнат пояснив, з чим може бути пов’язано “затишшя” в обстрілах Києва
Послу Грузії в Україні запропонували повернутися в Тбілісі, щоб вирішити ситуацію із Саакашвілі – МЗС
МЗС України
Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО ще на рік
Єнс Столтенберг
Відео
Суспільство
РФ зосередила на Сході України близько 180 тис. солдатів – Череватий

Російська армія зосередила близько 180 тис. солдатів у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ, з яких орієнтовно 120 тис. окупантів – на Лимано-Куп’янському напрямку.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (04.07.2023)
Не треба розслаблятися. Ігнат пояснив, з чим може бути пов’язано “затишшя” в обстрілах Києва
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (03.07.2023)
Не треба розслаблятися. Ігнат пояснив, з чим може бути пов’язано “затишшя” в обстрілах Києва
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (03.07.2023)
Не треба розслаблятися. Ігнат пояснив, з чим може бути пов’язано “затишшя” в обстрілах Києва
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (03.07.2023)
Не треба розслаблятися. Ігнат пояснив, з чим може бути пов’язано “затишшя” в обстрілах Києва
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь