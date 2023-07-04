Не треба розслаблятися. Ігнат пояснив, з чим може бути пов’язано “затишшя” в обстрілах Києва

Зменшення обстрілів Києва може бути пов’язано з планами РФ або з обмеженими запасами ракет.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

– Бувають дні, коли більше, бувають дні, коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів, то це не значить, що треба розслаблятися, і вони зменшилися, – сказав він.

Ігнат зазначив, що РФ може вести певну підготовку або перенаправляти свої сили на інші напрямки. Також це може бути пов’язано з тим, що запаси ракет та дронів у ворога не нескінченні.

Раніше Юрій Ігнат повідомив, що українським захисникам вкрай важко проводити наступ без переваги в авіації.

Джерело: Медіацентр Україна

Фото: Медіацентр Україна

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