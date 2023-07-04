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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Останні дні особливо врожайні: Данілов про контрнаступ ЗСУ

Олексій Данілов

На даному етапі активних бойових дій Сили оборони виконують завдання №1 – максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, боєкомплекту, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов у своєму Twitter.

Останні дні особливо врожайні. Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри. Більше знищено – більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого. Діємо спокійно, зважено, крок за кроком, – написав він.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони мають частковий успіх на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас противник чинить шалений спротив та зазнає величезних втрат.

Наразі українські військові продовжують стримувати наступ військ РФ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Фото: Апарат РНБО

Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Олексій Данілов, РНБО, Російська агресія
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