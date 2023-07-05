РФ фактично втрачає Південь: експерт пояснив, чому окупанти можуть готувати теракт на ЗАЕС

Російські окупанти можуть готувати теракт на Запорізькій АЕС для того, щоб зупинити наступ ЗСУ на Півдні.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

– Росіяни мають великі проблеми саме на південному плацдармі, насамперед, у Запорізькій області. Сили оборони України вже практично пройшли смугу забезпечення. Ми вже перебуваємо біля другої лінії оборони. Росіяни змушені не тільки використовувати у Запорізькій області резерви з другої та третьої лінії оборони, а змушені підтягувати підрозділи з лівобережної Херсонщини для підсилення своїх позицій, – сказав він.

Коваленко наголосив, що Сили оборони України ще не завдали головного удару, а росіяни вже виснажили свої резерви.

Експерт вважає, що терористична тактика, до якої вдаються росіяни, не буде ефективною, адже зупинити ЗСУ вже неможливо.

– Вони можуть пошкодити станцію, спричинити якийсь невеликий витік радіації, це у найекстремальнішому випадку. Але загально їм треба реалізовувати внутрішній вибух з наслідками для усього 150-тисячного угруповування російських окупаційних військ. А допоки вони там перебувають, настільки безрозсудливо вони не зроблять. Тому, насамперед, це будуть імітаційні дії саме для ядерного шантажу, – додав Коваленко.

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