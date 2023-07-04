Розуміють абсолютну несправедливість. Маркарова відповіла, чому американці так сильно підтримують Україну

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що американці продовжують підтримувати українців через те, що розуміють абсолютну несправедливість дій РФ.

Про це вона повідомила в етері телемарафону.

Маркарова зазначила, що цінності, на яких засновано Сполучені Штати, це свобода і демократія.

– Люди, які тікали в Америку, вони тікали від переслідувань, ішли за за свободою. В американському гімні звучать слова, що це країна сміливих та вільних. Я думаю, що сьогодні ті самі слова можна сказати і про українців, – сказала вона.

На думку амбасадорки, американці розуміють абсолютну несправедливість дій росіян щодо України. Тому США стали для України більше, ніж просто стратегічним партнером.

– Вони щиро вболівають за наш успіх. Несправедливість відгукується в серцях. Ми бачимо дуже велику підтримку серед простих громадян як на вулицях, так і в соцопитуваннях, – додала вона.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Білий дім знає про потреби ЗСУ та продовжує допомагати у контрнаступі.

Джерело: телемарафон

Фото: Оксана Маркарова

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