У НАТО заявили, що Україна не отримає винищувачів до завершення контрнаступу
Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Україна не отримає західних винищувачів, доки не завершиться контрнаступ.
Про це він сказав LBC.
За словами Бауера, питання винищувачів “не буде вирішено у короткостроковій перспективі”.
– Підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, не будуть доступні до початку цього контрнаступу, – повідомив представник НАТО.
Він зазначив, що це “важливо і зрозуміло”, що Україна просить західні винищувачі, але “ми не повинні змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз”.
На запитання, чи вважає він, що Україна може виграти війну без винищувачів, Бауер відповів: “Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію”.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що навчання пілотів на F-16 ще не розпочалось, Україна намагається прискорити процес.
Джерело: LBC