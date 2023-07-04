У РФ бояться, що українські військові форсуватимуть Дніпро – ISW

Російські військові блогери бояться, що Сили оборони України здатні форсувати Дніпро на Херсонщині.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

– Російські блогери скористалися нещодавньою активністю України на лівому березі Херсонської області, щоб закликати до збільшення присутності малих річкових суден і техніки на Дніпрі для того, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ, – повідомляють аналітики.

2 липня військкори звернулись до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв із закликами направити на лінію фронту на Херсонщині конфісковані у браконьєрів човни, зазначивши, що 10 полків і бригад угруповання військ Південного військового округу Дніпро гостро потребують цих суден.

Глава Республіки Дагестан Сергій Меліков відреагував на звернення 3 липня і доручив вирішити питання передання конфіскованих браконьєрських човнів російським військам.

Один із воєнкорів закликав відродити флотилію Дніпро – спеціальний військовий річковий підрозділ, який брав участь у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, громадянській війні в Росії та Другій світовій війні. Він стверджує, що відроджена флотилія могла б значно покращити становище військ РФ на херсонському напрямку, та що це угруповання можна було б посилити простими катерами цивільного використання.

– Загальна тривожна реакція росіян на нещодавню українську активність на Дніпрі свідчить про те, що вони побоюються здатності України форсувати річку та вважають, що нинішнє командування угруповання Дніпро не підготувало достатньою мірою свої війська до такого потенціалу, – додають у звіті.

Раніше речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українські військові продовжують зачищати позиції військ РФ на Антонівському мосту, водночас ворог чинить досить потужний опір і намагається повернутися.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.