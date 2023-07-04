Як зробити електронний підпис в Приват24
Електронний цифровий підпис – сучасна альтернатива традиційному підпису від руки, що має вигляд зашифрованого файлу, записаного на електронний носій. Він потрібен фізичним та юридичним особам для підтвердження особи на онлайн-сервісах, ведення електронного документообігу, подання декларації про доходи, участі в електронних торгах тощо. З квітня 2020 року такий ключ необхідний для авторизації на порталі Дія, який надає 27 публічних послуг онлайн.
Отримати ЕЦП в Україні можна двома шляхами – особисто звернувшись до одного з акредитованих центрів сертифікації ключів або ж онлайн. Зробити це дистанційно, швидко та безкоштовно можливо лише через сайт одного з державних банків. Факти ICTV за допомогою лінії підтримки клієнтів фінустанови створили покрокову інструкцію, як отримати електронний ключ самостійно.
КРОК 1. Обираємо акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК) для оформлення підпису онлайн
Наразі в Україні 24 акредитованих центри сертифікації ключів, через які фізична чи юридична особа може оформити звичайний цифровий підпис, звернувшись особисто з пакетом документів.
Наприклад, якщо ви вперше звертаєтеся за такою послугою до АЦСК Державної податкової служби, зробити це онлайн неможливо – маєте прийти до одного з пунктів, подати реєстраційну картку встановленого зразка, копії паспорта та коду.
Якщо ж у вас є чинні ключі АЦСК ДПС, отримані раніше, а реєстраційні дані не змінювалися, можна дистанційно сформувати ЕЦП за допомогою програми Користувач ЦСК-1 або на сайті надавача довірчих електронних послуг.
Проте нам потрібно оформити сертифікат швидко, тобто онлайн, а це можливо лише через так званий BankID двох державних банків, які мають офіційні АЦСК. Обираємо АЦСК Приватбанку. Це швидко і безкоштовно. Для цього не потрібні документи – лише картка або рахунок.
КРОК 2. Визначаємося, який ЕЦП нам потрібен – для фізичної чи юридичної особи
Треба для себе вирішити, який саме підпис потрібен. Від цього залежить, де будемо його створювати – в особистому кабінеті Приват24 для фізичної особи чи юридичної.
Якщо зайти на електронний портал, підписати документи, подати декларацію про доходи – достатньо ключа фізичної особи. Тож ми обираємо перший варіант.
Якщо підписати платіжку, взяти участь в електронних торгах – це має бути ЕЦП юридичної особи. І для цього вже треба мати рахунок у банку.
КРОК 3. Створюємо сертифікат ЕЦП в Приват24
Заходимо в Приват24, ввівши свій номер телефону та пароль, які підв’язані до картки, вибираємо Усі послуги, вкладку Бізнес, далі – Завантажити сертифікат.
КРОК 4. Заповнюємо заявку на отримання сертифіката
У новому вікні з’явиться ваше повне ПІБ, населений пункт, область і електронна адреса.
Перевіряємо ці дані. Якщо вони вказані коректно – тиснемо Дані вірні.
КРОК 5. Зберігаємо ключ на комп'ютері
Система запропонує вибрати директорію для зберігання ключів – це може бути папка на комп’ютері.
На наступному етапі формуємо пароль для ключа (не менше восьми символів). Вводимо його двічі, тиснемо – Далі.
Чекаємо СМС-підтвердження про формування електронного підпису у вигляді коду, який треба ввести в кабінеті.
Ставимо галочку про згоду з умовами та правилами надання послуг, натискаємо Далі.
КРОК 6. Отримуємо готовий сертифікат
Відкриється вікно з повідомленням про те, що заявка на отримання сертифіката успішно опрацьована.
Нижче буде вказано серійний номер сертифіката ЕЦП і термін дії – один рік з моменту оформлення.
На цьому генерація підпису завершена. Його не варто зберігати на жорсткому диску комп’ютера – краще перенести на чисту флешку, щоб ніхто не зміг скопіювати.
КРОК 7. Використовуємо електронний підпис за призначенням
Наприклад, якщо нам потрібно подати декларацію про доходи, заходимо у свій особистий кабінет на сайті Державної податкової служби за допомогою ЕЦП. Для цього вибираємо акредитований центр сертифікації ключів, в якому ви отримали особистий ключ електронного цифрового підпису (в цьому випадку – АЦСК Приватбанку), обираємо ключ з електронного носія та вводимо пароль захисту.