Як зробити електронний підпис в Приват24

Наразі в Україні 24 акредитованих центри сертифікації ключів, через які фізична чи юридична особа може оформити звичайний цифровий підпис, звернувшись особисто з пакетом документів.

Наприклад, якщо ви вперше звертаєтеся за такою послугою до АЦСК Державної податкової служби, зробити це онлайн неможливо – маєте прийти до одного з пунктів, подати реєстраційну картку встановленого зразка, копії паспорта та коду.

Якщо ж у вас є чинні ключі АЦСК ДПС, отримані раніше, а реєстраційні дані не змінювалися, можна дистанційно сформувати ЕЦП за допомогою програми Користувач ЦСК-1 або на сайті надавача довірчих електронних послуг.

Проте нам потрібно оформити сертифікат швидко, тобто онлайн, а це можливо лише через так званий BankID двох державних банків, які мають офіційні АЦСК. Обираємо АЦСК Приватбанку. Це швидко і безкоштовно. Для цього не потрібні документи – лише картка або рахунок.