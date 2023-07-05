Єдиним джерелом небезпеки для ЗАЕС є Росія – Зеленський попередив про загрозу теракту

Світ недостатньо вчасно відреагував на підрив Росією Каховської ГЕС, що може надихнути Кремль на нове зло і провокації на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 4 липня.

Він розповів, що зараз дуже важливою є ситуація на Запорізькій атомній станції.

– Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати: світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати. Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів, – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що сьогодні рівно 16 місяців, як окупанти взяли під свій контроль територію та споруди Запорізької АЕС.

– У різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати, що відбувається і хто в цьому винен. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій. Але в будь-якому разі світ бачить – не може не бачити! – що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший, – сказав глава держави.

Український лідер звернув увагу на те, що коли стався підрив Каховської ГЕС, не було вчасної та масштабної реакції на теракт з боку Росії.

– І це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його – це обов’язок усіх у світі, ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь, – сказав він.

Володимир Зеленський каже, що мав сьогодні розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, що стало вже третім міжнародним дзвінком за добу – після розмов із Генеральним секретарем НАТО та прем’єр-міністром Швеції.

– Головне – наша оборона, фронт, зброя, можливості наших воїнів, і я вдячний партнерам за розуміння наших потреб. Домовилися про нові оборонні пакети, і, до речі, дякую, Еммануелю, за те, що сьогодні почала надходити та зброя, про яку ми домовлялися, – ракети, танки, – сказав президент.

Він розповів, що у розмові зі світовими лідерами були обговорені й більш стратегічні речі, а саме – яким буде безпековий фундамент Європи після війни та перемоги України.

– Щоб мир настав швидше й був тривалим, чесним, справжнім, російське зло повинне бачити, яку межу для амбіцій Кремля встановимо ми. Саме ми – усі вільні європейські нації, усі в нашій євроатлантичній спільноті, а не російські терористи та будь-які їхні шантажі й агресія, – сказав президент.

Глава держави наголосив, що Україна щодня додає змісту саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Також президент розповів, що протягом доби мав кілька нарад з урядовцями та командою міжнародників Офісу щодо підготовки до зовнішньополітичних заходів, які відбудуться найближчим часом.

– Ще одне. Сьогодні Росія вкотре ударила по Харківщині, по місту Первомайський. Імовірно, ракета Іскандер. Пошкоджено вісім звичайних багатоповерхівок. Понад 40 людей дістали поранення, із них 12 – діти, двоє – немовлята, їм менш як рік… Станом на цей час рятувальники разом із поліцейськими ще проводять обхід пошкоджених будинків. Усім, хто був поранений цим ракетним ударом, буде надано всю необхідну допомогу, – повідомив він.

Український лідер наголосив, що за цей удар ворог відповідатиме, як і за всі інші їхні удари.

– Російські терористи хочуть стати взірцевими в тому, як вони знищують життя. Ми ж станемо взірцевими в тому, як життя захищаємо і як потім життя відповідає – справедливо й неминуче – на кожен завданий удар кожному терористу. Нацисти намагалися сховатися від правосуддя. Доволі довго. Але багатьох із них знайшли й досі притягають до відповідальності. Рашистів зловимо значно швидше, – сказав він.

Також глава держави повідомив, що після звернення матиме нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та керівником Служби безпеки Василем Малюком, де будуть обговорюватись нові виклики безпеці України. Також сьогодні президент мав нараду і з розвідкою.

Джерело : Офіс президента

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.