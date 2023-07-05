Через травмування людини на колії у Польщі затримується низка потягів Укрзалізниці
Поїзди Укрзалізниці перемишльського напрямку затримуються через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі. Наразі там завершено слідчі дії.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Станом на 8 ранку поїзди продовжують курсування з відставанням від графіку:
- 716/715 Перемишль — Київ +5:52;
- 32/31 Перемишль — Запоріжжя +4:24;
- 54/53 Перемишль — Київ +5:40;
- 36/35 Перемишль — Одеса +5:40;
- 37/38 Ужгород — Одеса +3:41;
- 705/706 Київ — Перемишль +1:39.
При цьому 82 інших поїзди Укрзалізниці прямують по Україні чітко за розкладом.
– Перепрошуємо за незручності і наздоганяємо графік, наскільки це можливо. Пасажирів вказаних поїздів просимо сповістити наші поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення, – йдеться у повідомленні.
Фото: Укрзалізниця
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