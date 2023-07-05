Через травмування людини на колії у Польщі затримується низка потягів Укрзалізниці

Поїзди Укрзалізниці перемишльського напрямку затримуються через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі. Наразі там завершено слідчі дії.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Станом на 8 ранку поїзди продовжують курсування з відставанням від графіку:

716/715 Перемишль — Київ +5:52;

32/31 Перемишль — Запоріжжя +4:24;

54/53 Перемишль — Київ +5:40;

36/35 Перемишль — Одеса +5:40;

37/38 Ужгород — Одеса +3:41;

705/706 Київ — Перемишль +1:39.

При цьому 82 інших поїзди Укрзалізниці прямують по Україні чітко за розкладом.

– Перепрошуємо за незручності і наздоганяємо графік, наскільки це можливо. Пасажирів вказаних поїздів просимо сповістити наші поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення, – йдеться у повідомленні.

Фото: Укрзалізниця

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