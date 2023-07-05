Китай не вірить, що Patriot може збивати Кинджали, але від доказів відмовився – Резніков
Спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей під час візиту до Києва у травні засумнівався в тому, що ЗРК Patriot здатний збити російські гіперзвукові ракети Кинджал.
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Financial Times.
Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази, – сказав Резніков та додав, що китаєць поїхав із Києва, не ознайомившись із ними.
Посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.
Нагадаємо, що 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук офіційно підтвердив перший випадок знищення ракети Х-47 Кинджал із зенітно-ракетного комплексу Patriot. Це сталося в ніч на 4 травня у небі Київської області.
В ніч на 16 травня сили ППО збили вже шість Кинджалів.
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