Китай не вірить, що Patriot може збивати Кинджали, але від доказів відмовився – Резніков

Спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей під час візиту до Києва у травні засумнівався в тому, що ЗРК Patriot здатний збити російські гіперзвукові ракети Кинджал.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Financial Times.

Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази, – сказав Резніков та додав, що китаєць поїхав із Києва, не ознайомившись із ними.

Посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.

Нагадаємо, що 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук офіційно підтвердив перший випадок знищення ракети Х-47 Кинджал із зенітно-ракетного комплексу Patriot. Це сталося в ніч на 4 травня у небі Київської області.

В ніч на 16 травня сили ППО збили вже шість Кинджалів.

Джерело : Financial Times

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