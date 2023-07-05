Нестача води торкнеться пів мільйона громадян Запорізької області – Федоров
Громади, що використовували для пиття дніпровську воду, залишилися без водопостачання через підрив греблі Каховської ГЕС і змушені використовувати інші джерела, не завжди безпечні для здоров’я.
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров ведучій Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Сьогодні ці населені пункти намагаються живитися питною водою зі свердловин, в населених пунктах, де вони були. Але здебільшого води вже не вистачає. Ми цю тенденцію бачимо. Якщо на зимовий період її вистачить, то на літній період вже не вистачає і є дефіцит води, – розповів він.
За словами Федорова, загалом ця проблема після деокупації торкнеться пів мільйона громадян.
– Тому що на території тимчасово окупованої Запорізької області проживає 700 тис. населення, і щонайменше 500 тис. користувалися питною водою із Каховського водосховища, – додав мер.
Федоров додав, що через руйнування греблі ГЕС повністю зруйнована система зрошення, а отже не може бути й мови про ефективне сільське господарство. Він наголосив, що “екологію, питну воду та сільське господарство ворог цим терактом вбив”.
Війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Після цього теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.
Західні ЗМІ з посиланням на експертів писали, що причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі.
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