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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нікопольська РВА: ЗАЕС працює в штатному режимі

Окупанти на ЗАЕС

Окупована росіянами Запорізька атомна електростанція станом на ранок 5 липня працює в штатному режимі.

Про це повідомляє голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

За його словами, наразі значних переміщень живої сили й техніки окупантів не зафіксовано.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС, за даними Національної атомної енергогенерувальної компанії Енергоатом, – стабільний. Наразі він становить 16,56 м.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м.

До слова, протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

– Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою, – зазначають в Енергоатомі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Енергоатом

АЕС, Енергоатом, ЗАЕС
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