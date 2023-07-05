Нікопольська РВА: ЗАЕС працює в штатному режимі
Окупована росіянами Запорізька атомна електростанція станом на ранок 5 липня працює в штатному режимі.
Про це повідомляє голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
За його словами, наразі значних переміщень живої сили й техніки окупантів не зафіксовано.
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС, за даними Національної атомної енергогенерувальної компанії Енергоатом, – стабільний. Наразі він становить 16,56 м.
Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м.
До слова, протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.
– Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою, – зазначають в Енергоатомі.
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Фото: Енергоатом
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