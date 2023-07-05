Запаси їжі та сповіщення: відповідь експерта на найпоширеніші питання про аварію на ЗАЕС

Оповіщення про теракт на Запорізькій АЕС буде розповсюджуватися офіційними джерелами інформації по всіх каналах зв’язку. Також повідомлення про радіаційну аварію буде у додатку єТривога.

Про це Фактам ICTV розповіла кандидатка біологічних наук, популяризаторка наукових знань про Чорнобиль і радіацію, співавторка науково-популярної книжки Страшне, прекрасне та потворне у Чорнобилі. Від катастрофи до лабораторії Катерина Шаванова.

– Оповіщення, скоріш за все, не буде ніяк відрізнятися від стандартного. Просто напишуть, що у таких регіонах є ризик радіаційної небезпеки. Якщо ми говоримо про ядерну зброю та аварію на ЗАЕС, то може не працювати обладнання. Якщо з ладу вийде зв’язок мобільний, якщо буде перевантаження мереж, то потрібно, аби у вас було найбільше джерел інформації. Це мають бути елементарно радіо на батарейках, заряджені мобільні телефони та павербанки, – пояснює експерт.

Також вона зазначила, що після теракту на ЗАЕС рекомендується не виходити на вулицю 2-3 доби. Тож бажано мати відповідні запаси їжі та води на цей період, а ще краще – на тиждень.

– Рекомендації щодо терміну не виходу на вулицю будуть відрізнятися, залежно від регіону, куди піде хмара. Загалом ми можемо казати про один-три дні до того, щоб стало зрозуміло, цю територію евакуюють чи її не евакуюють і дають розпорядження вийти на вулицю і жити далі своє життя. Тобто тут ми теж орієнтуємося на розпорядження офіційних джерел, але в основному у вас мають бути запаси їжі на три дні мінімум, бажано трохи більше. Але ви маєте розуміти, що евакуація не буде одномоментною, тож, чим краще ви підготуєтеся та будете більш автономними, тим ліпше, – радить експерт з радіаційної небезпеки.

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