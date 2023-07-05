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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Треба трішки потерпіти, процес переходу незворотній: Епіфаній про Києво-Печерську та Почаївську лаври

Епіфаній
Фото: ПЦУ

З часом Києво-Печерська та Почаївська лаври долучаться до єдиної Православної церкви України. У цьому впевнений предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві.

— Ми маємо уже визнану українську православну церкву. Згідно з соціологічними опитуваннями, ми знаємо, що тільки 4% населення України підтримують російську православну церкву. Цей процес переходу до єдиної Православної церкви України є незворотнім. Потрібно трішки потерпіти, – сказав Епіфаній.

Тому він переконаний, що православні храми, які поки що перебувають під юрисдикцією російської православної церкви, долучаться до ПЦУ.

— Українці всі разом будуть прославляти Бога своєю рідною мовою в єдиній церкві, служити інтересам українського народу та української держави, – висловив упевненість митрополит.

У березні Національний заповідник Києво-Печерська лавра оголосив про розірвання договору про оренду з УПЦ МП, але представники релігійної організації тривалий час перешкоджали діяльності комісії з інвентаризації майна.

Комісія МКІП завершила свою роботу в Національному заповіднику Києво-Печерська лавра 5 червня. Вона виявила порушення з боку УПЦ МП та підписала із заповідником акт приймання-передання державного майна.

Втім, УПЦ МП у встановлений термін не підписала акти приймання-передання державного майна Києво-Печерської лаври.

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Джерело: Укрінформ
Епіфаній, Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра, ПЦУ, Релігія, УПЦ МП
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