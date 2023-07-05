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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Міноборони пояснили, для чого Росія нагнітає ситуацію довкола ЗАЕС

У Міноборони пояснили, для чого Росія нагнітає ситуацію довкола ЗАЕС
Фото: Getty Images

Росія нагнітає ситуацію із Запорізькою АЕС та може вчинити теракт на її території, щоб переломити хід війни на свою користь.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

Вона наголосила, що країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі.

Маляр поінформувала, що з метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та Миколаївщині – вже декілька днів тривають навчання екстрених служб із подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС.

— Обидва сценарії – як залякування терористичними діями, так і їхнє безпосереднє вчинення – для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей, – зазначила чиновниця.

Вона закликала українців зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їхніх рекомендацій.

22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на станції.

Напередодні українські військові попередили, що Росія найближчим часом може вдатись до провокацій на Запорізькій АЕС. За даними ЗСУ, 4 липня на зовнішній крівлі третього і четвертого енергоблоків ЗАЕС було розміщено сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

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Джерело: Ганна Маляр

АЕС, Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗАЕС, Російська агресія, тероризм
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Тетяна Доцяк
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