У Міноборони пояснили, для чого Росія нагнітає ситуацію довкола ЗАЕС

Росія нагнітає ситуацію із Запорізькою АЕС та може вчинити теракт на її території, щоб переломити хід війни на свою користь.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

Вона наголосила, що країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі.

Маляр поінформувала, що з метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та Миколаївщині – вже декілька днів тривають навчання екстрених служб із подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС.

— Обидва сценарії – як залякування терористичними діями, так і їхнє безпосереднє вчинення – для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей, – зазначила чиновниця.

Вона закликала українців зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їхніх рекомендацій.

22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на станції.

Напередодні українські військові попередили, що Росія найближчим часом може вдатись до провокацій на Запорізькій АЕС. За даними ЗСУ, 4 липня на зовнішній крівлі третього і четвертого енергоблоків ЗАЕС було розміщено сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Джерело: Ганна Маляр

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