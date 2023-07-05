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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна не погодиться на вступ до НАТО без застосування 5 статті Статуту – Жовква

НАТО
Фото: Depositphotos

Україна не погодиться на вступ до складу Північноатлантичного блоку без застосування статті 5 Статуту НАТО.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

Він наголосив, що 5 стаття НАТО – це найкраща гарантія безпеки для України. Інші будь-які гібридні варіанти нашій державі не потрібні.

– 30 вересня 2022 року президент чітко відповів, що жодних позаблокових, нейтральних статусів для України не може бути. Нам такий варіант не потрібен, – сказав Жовква.

Водночас він вважає, що країни НАТО “інтенсивно роздумують” про застосування цієї статті.

– Держави-члени НАТО зараз отримали хорошу нагоду після агресії Росії щодо України подумати щодо цієї статті. І я гадаю, що вони дуже інтенсивно про це роздумують. Це дійсно такий “тест-кейс” для кожної держави-члена НАТО. “А що, якщо раптом?” Тому нехай думають, – сказав Ігор Жовква.

Зазначимо, що згідно з 5-ю статтею Статуту НАТО, збройний напад на одну або декілька країн-членів НАТО вважається нападом на всіх.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
НАТО
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