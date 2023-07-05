Війна технологій. У РФ виходило заглушити HIMARS, ми доповіли партнерам – Резніков
Російські радіоелектронні системи знаходили способи глушити реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков інтерв’ю Financial Times.
За його словами, боєприпаси з GPS-наведенням для артилерії, а також реактивні системи залпового вогню, як-от американські Himars, були “високоточними”. Проте потужні радіоелектронні системи Росії знаходили способи їх глушити.
– Росіяни придумують контрзахід, ми інформуємо наших партнерів, і вони роблять новий контрзахід проти цього контрзаходу, – додав Резніков.
Міністр оборони зазначив, що той самий підхід використовується для підвищення ефективності розвідувальних і ударних дронів, які використовуються в безпрецедентних масштабах, але які також часто глушать.
– Це як постійний маятник. Це війна технологій, – наголосив він.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти досі не вполювали жодну з переданих Україні від Сполучених Штатів Америки реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.Тетяна Доцяк