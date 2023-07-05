Війна технологій. У РФ виходило заглушити HIMARS, ми доповіли партнерам – Резніков

Російські радіоелектронні системи знаходили способи глушити реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков інтерв’ю Financial Times.

За його словами, боєприпаси з GPS-наведенням для артилерії, а також реактивні системи залпового вогню, як-от американські Himars, були “високоточними”. Проте потужні радіоелектронні системи Росії знаходили способи їх глушити.

– Росіяни придумують контрзахід, ми інформуємо наших партнерів, і вони роблять новий контрзахід проти цього контрзаходу, – додав Резніков.

Міністр оборони зазначив, що той самий підхід використовується для підвищення ефективності розвідувальних і ударних дронів, які використовуються в безпрецедентних масштабах, але які також часто глушать.

– Це як постійний маятник. Це війна технологій, – наголосив він.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти досі не вполювали жодну з переданих Україні від Сполучених Штатів Америки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Джерело : Financial Times

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