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Війна технологій. У РФ виходило заглушити HIMARS, ми доповіли партнерам – Резніков

HIMARS
Фото: Міноборони

Російські радіоелектронні системи знаходили способи глушити реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков інтерв’ю Financial Times.

За його словами, боєприпаси з GPS-наведенням для артилерії, а також реактивні системи залпового вогню, як-от американські Himars, були “високоточними”. Проте потужні радіоелектронні системи Росії знаходили способи їх глушити.

– Росіяни придумують контрзахід, ми інформуємо наших партнерів, і вони роблять новий контрзахід проти цього контрзаходу, – додав Резніков.

Міністр оборони зазначив, що той самий підхід використовується для підвищення ефективності розвідувальних і ударних дронів, які використовуються в безпрецедентних масштабах, але які також часто глушать.

– Це як постійний маятник. Це війна технологій, – наголосив він.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти досі не вполювали жодну з переданих Україні від Сполучених Штатів Америки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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Джерело: Financial Times
HIMARS, Війна в Україні, Олексій Резніков, Росія
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Тетяна Доцяк
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