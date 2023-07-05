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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вибух складу БК у Макіївці: у мережі показали “пекельне” відео

Вибух складу БК у Макіївці: у мережі показали “пекельне” відео

У соцмережах з’явилося відео удару по російському складу боєприпасів біля тимчасово окупованої Макіївки Донецької області. Він знаходився у внутрішньому дворі недобудованого житлового масиву.

Відео публікують низка Telegram-каналів.

Нагадаємо, що 4 липня, пролунав потужний вибух в районі Макіївки. Згодом у Збройних силах України прокоментували вибух на окупованій території та підтвердили знищення складу окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скрін з відео

Війна в Україні, Вибух, Донецька область
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

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