Вибух складу БК у Макіївці: у мережі показали “пекельне” відео

У соцмережах з’явилося відео удару по російському складу боєприпасів біля тимчасово окупованої Макіївки Донецької області. Він знаходився у внутрішньому дворі недобудованого житлового масиву.

Відео публікують низка Telegram-каналів.

Нагадаємо, що 4 липня, пролунав потужний вибух в районі Макіївки. Згодом у Збройних силах України прокоментували вибух на окупованій території та підтвердили знищення складу окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скрін з відео

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