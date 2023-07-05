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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Засідання Ставки: Зеленський дав Залужному розпорядження посилювати Північ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У середу, 5 липня, президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Дві години учасники обговорювали основні виклики, зокрема захист атомних станцій.

Доповідали командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Також заслухали директора Енергоатома Петра Котіна та директора ХАЕС Андрія Козюру.

– Друге – ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому – розпорядження посилювати Північ, – повідомив Зеленський.

Крім цього, на Ставці обговорили подальше нарощування виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка.

Доповіді: командувач сил логістики Олег Гуляк, глава Мінстратегпрому Олександр Камишін, очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков, міністр оборони Олексій Резніков.

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Володимир Зеленський

Джерело: Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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