Зеленський доручив Залужному продовжити посилення Північного напрямку

Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному було доручено продовжити посилення Північного напрямку, а також було обговорено ситуацію на Східному та Південному напрямках.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 5 липня.

Він почав з того, що мав засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

– Особливо тривале, особливо детальне засідання. Зокрема, щодо безпеки наших стратегічних обʼєктів, наших атомних станцій. Були відповідні доповіді, відповідні рішення і – дуже важливо – контроль за виконанням рішень, – сказав Зеленський.

Глава держави повідомив, що Україна максимально контактує з партнерами для того, щоб “ні в кого у світі не було навіть найменшого дефіциту інформації щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз”.

Також президент каже, що на Ставці були детально розглянуті ключові напрямки Сходу та Півдня.

– Тримаємо увагу й на Північному напрямку – усі потенційні загрози бачимо, і Головкому доручено продовжувати посилення Півночі. Дуже важливо: на кожному засіданні Ставки знову й знову повертаємося до питання боєприпасів, зокрема для нашої артилерії. І це стосується не лише постачання від партнерів, а й виробництва в Україні, – сказав Володимир Зеленський.

Він подякував усім, хто працює заради виконання цього стратегічного завдання і додав, що сьогодні можна сказати про постійний прогрес у питанні виробництва зброї в Україні.

– Друге важливе, що було сьогодні. Готуємо нові санкції, санкційні кроки нашої держави, і сьогодні провів нараду щодо цього з першою віцепремʼєр-міністром Свириденко та секретарем РНБО Даніловим. Рішення – незабаром, – повідомив президент.

Третім пунктом глава держави назвав проведення наради щодо ситуації з укриттями в різних областях та містах України. Під час наради доповідали міністр стратегпрому Олександр Камишін та профільний заступник керівника Офісу щодо регіональної політики Олексій Кулеба.

– На жаль, у різних містах України й досі є значна неготовність укриттів… Після всього. Держава не терпітиме такої бездіяльності. І це – відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади в країні на укриття є, – наголосив президент.

Останнім пунктом Володимир Зеленський виокремив майбутнє засідання саміту НАТО у Вільнюсі, до якого залишився тиждень, що назвав ключовим моментом спільної безпеки у Європі.

– Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла. Все залежить від партнерів, – наголосив він.

Джерело : Офіс президента

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