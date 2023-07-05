Зеленський запровадив санкції щодо 18 компаній, зареєстрованих у РФ і на Кіпрі
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо 18 іноземних компаній.
Про підписання відповідного указу №371/2023 йдеться на сайті президента.
До санкційного списку увійшли загалом 18 компаній, із яких сім зареєстровані у Росії, дев’ять – на Кіпрі, одна – у Люксембурзі та одна – на Британських Віргінських Островах.
Серед компаній, що потрапили під санкції, – ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, АС-Холдинг, АБ Холдинг, Альфа Страхування, Альфа Капітал Холдінгз Лімітед, ЮНС-Холдинг, Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd тощо.
У червні 2023 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо 178 фізичних осіб. Більшість осіб у списку мають громадянство РФ. Серед підсанкційних осіб – судді РФ, зокрема Конституційного суду Росії, а також судді, які зрадили присягу Україні.
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