Активісти створили карту ймовірного розміщення українських дітей, яких вивезли до РФ

Незалежна команда активістів запустила проєкт Kidmapping із пошуку місцезнаходження дітей, незаконно вивезених Росією з України. Команда проєкту за останні пів року знайшла у відкритих джерелах (наприклад, соціальних мережах) понад 250 таких точок із різною достовірністю.

У рамках проєкту Kidmapping було створено карту ймовірного розміщення українських дітей:

червоні точки — висока ймовірність місцезнаходження дітей (найчастіше це дитбудинки, будинки маляти, дитячі табори, притулки);

жовті точки — менша ймовірність місцезнаходження дітей або в якийсь момент там були діти (табори, університети, пункти тимчасового розміщення; у ці місця часто приїжджають журналісти пропутінських медіа, беруть інтерв’ю);

сірі точки — загальна база даних ймовірних місць, де теоретично можуть перебувати діти, однак будь-яких даних про те, що вони відвідували ці місця, знайдено не було.

Проєкт не закінчується на сайті — це лише точка входу, далі розвиток подій іде за різними ланцюжками.

– Депортації були й в СРСР, ці дані майже неможливо дістати, безліч людей залишилися без сімейної історії, без розуміння, хто вони. Наша робота — зокрема спроба зафіксувати злочини в історичній динаміці. Зараз це не здається таким актуальним, але питання пам’яті важливе. Невідомо, коли ми зможемо отримати доступ до архівів щодо депортації та інших воєнних злочинів, які траплялися на території сучасної Росії. Але вже зараз ми можемо зберегти дані, зберегти пам’ять і не боятися, що все це буде стерто з історії та зруйновано, — кажуть співробітники проєкту Kidmapping (їхніх імен не розкривають з питань безпеки).

Для збору інформації про депортованих маленьких українців активісти працюють з організаціями, що допомагають вивозити дітей з Росії, а також із відкритими джерелами. Шукають дітей не тільки на території РФ, а й у Білорусі.

Фахівці зазначають, що основний нюанс у роботі — всі повідомлення з відкритих джерел потрібно опрацьовувати оперативно, оскільки російська влада намагатиметься приховати цю інформацію.

Особливо після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової — якраз у справі про депортацію українських дітей.

Як повідомляють на офіційному українському порталі Діти війни, Україна змогла верифікувати 19 493 вивезених дітей, з яких уже вдалося повернути всього 380. За даними з відкритих джерел РФ, загалом можна говорити про депортацію 744 тис. дітей.

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